Ackmans "SPARC": Eine potenzielle Finanzspritze für Elon Musk

In einem Interview mit dem Wall Street Journal betonte Ackman, "absolut" habe er Interesse an einem Engagement bei dem Kurznachrichtendienst. Der Investor hat vor Kurzem grünes Licht von der Securities and Exchange Commission für eine neues Investmentverhikel erhalten, den so genannten "SPARC" (Special Purpose Acquisition Rights Company).

Im Gegensatz zu den als "Börsenhüllen" bekannten SPACs soll ein SPARC den Investoren erlauben, das Unternehmen, mit dem fusioniert werden soll, zu kennen, bevor sie ihre Investitionen zusagen. Mit mindestens 1,5 Milliarden Dollar soll der SPARC in der Lage sein, Privatunternehmen an die Börse zu bringen, indem er in sie investiert.