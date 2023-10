Adesso findet neuen Chef - Weiteres Vorstandsmitglied kündigt Weggang an

DORTMUND (dpa-AFX) - Beim IT-Dienstleister Adesso gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Der Aufsichtsrat habe Mark Lohweber zum Nachfolger des Ende 2023 ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer ernannt, teilte Adesso am Donnerstag in Dortmund mit. Lohweber ist nach Unternehmensangaben seit Juli 2023 im Vorstand tätig und verantwortet die Banken- und Versicherungsbranche, sowie das Corporate Account Management und wesentliche Tochtergesellschaften. Er habe sukzessive die Verantwortungsbereiche von Kenfenheuer übernommen, hieß es weiter.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer