Kosovo knüpft Gespräche mit Serbien an Sanktionen

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic sagte kurz nach seiner Ankunft in Granada, er erwarte schwierige Gespräche. Zudem bedankte er sich nach Angaben serbischer Medien bei Spanien für die Unterstützung in der "Kosovo-Frage". Spanien gehört neben Rumänien, Griechenland, Zypern und der Slowakei zu den EU-Staaten, die das Kosovo nicht als Staat anerkennen.

GRANADA (dpa-AFX) - Das Kosovo knüpft weitere Gespräche mit Serbien an westliche Strafmaßnahmen. Es gebe keinen Grund, sich zu treffen, bevor Sanktionen gegen Serbiens Präsident Aleksander Vucic verhängt worden seien, sagte Präsidentin Vjosa Osmani am Donnerstag am Rande eines Europa-Gipfels im spanischen Granada. "Zuerst die Sanktionen, und dann können wir über den Rest reden", betonte Osmani.

