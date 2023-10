Neues höheres Existenzminimum - Auswirkungen auf Düsseldorfer Tabelle - Lohnsteigerungen halten nicht Schritt mit Unterhaltserhöhung

Nürnberg (ots) - Eines steht jetzt schon fest: Unterhaltsschuldnern wird ab 1.

Januar 2024 erneut tief in die Tasche gegriffen. Die neue

Mindestunterhaltsverordnung ist da. Sie ist die Basis der Düsseldorfer Tabelle.

Um 20 Prozent wird der nach der Düsseldorfer Tabelle (DTB) zu zahlende Unterhalt

ab 1.1. 2024 in nur zwei Jahren gestiegen sein, wenn nicht noch etwas

Außergewöhnliches geschieht. "Wer hat denn in den letzten zwei Jahren 20 % mehr

Gehalt bekommen?" fragt die ISUV- Vorsitzende Melanie Ulbrich. "Die Höhe des

Kindesunterhalts hat sich immer mehr von dem in der Trennungsfamilie vorhandenen

Geld abgekoppelt", stellt Ulbrich weiter fest: "Es wird Zeit, dass die

Unterhaltsverpflichtungen sich wieder an dem orientieren, was an Geld in

Trennungsfamilien tatsächlich da ist und nicht an Wunschgrößen aus dem Steuer-

oder dem Sozialrecht."



Hintergrund