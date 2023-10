PARIS, FRANKREICH, SAN DIEGO, CA, SEOUL, SÜDKOREA UND TOKIO, JAPAN / ACCESSWIRE / 5. Oktober 2023 / SYSTRAN, seit über 50 Jahren Pionier und Marktführer im Bereich KI-Sprachübersetzungstechnologie mit Niederlassungen in Frankreich, den USA, Südkorea und Japan, hat heute eine neue, innovative und bahnbrechende Version seines SYSTRAN Translate Servers, eine umfassende Software für professionelle Machine Translation (maschinelle Übersetzung), bekanntgegeben.

SYSTRAN Translate Server v10 wurde entwickelt, um die Geschäftsleistung international tätiger Unternehmen zu steigern und alle professionellen Anforderungen an maschinelle Übersetzungen zu erfüllen – von Einzelpersonen über Behörden bis hin zu großen Unternehmen. Diese Serverlösung kann in einer Private Cloud (dedizierter Server, der von SYSTRAN betrieben wird) oder innerhalb der IT des Unternehmens (betrieben vom Kunden) parallel zu unseren Public Cloud-Angeboten bereitgestellt werden: eine beispiellose Abdeckung, die SYSTRAN ermöglicht, eine breitgefächerte Zielgruppe zu erreichen.

Aus Anlass dieser Markteinführung lädt SYSTRAN mehr als 100 seiner Kunden zum „Community Day“ ein, einer eintägigen Konferenz in Paris, um die Zukunft der maschinellen Übersetzung zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen und mitzugestalten. Branchenführer wie AstraZeneca, Eplan, ING, RATP, Stadler, TCS usw. teilen ihre Erfahrungen mit maschineller Übersetzung und die konkreten Vorteile, die sie in ihrem Unternehmen in verschiedenen Anwendungsfällen erhalten – darunter Lokalisierung, mehrsprachige Zusammenarbeit, Kundensupport, E-Commerce und vieles mehr.

SYSTRAN Translate Server v10 bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine noch benutzerfreundlichere Oberfläche, die bis dato höchste Übersetzungsqualität, verbesserte Leistung und Sicherheit sowie ein bahnbrechendes neues Sprach-in-Text-Übersetzungsmodul, das es zu einem unverzichtbaren Tool für weltweit tätige Unternehmen macht.

Diese neue Version umfasst:

- Ein erweitertes Set an Übersetzungs-Tools, das Folgendes umfasst: Unterstützung von .idml und .srt, drei neue Sprachen (Armenisch, Hausa, Tadschikisch) und damit nun insgesamt 55 Sprachen und neue Bereiche (Energie, Finanzen, Gesundheitswesen).