DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Umfrage eines Drittanbieters zum Biosimilar Tysabri des inzwischen abgespaltenen Generikaanbieters Sandoz sei sehr leicht positiv, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar machten diese biologisch hergestellten Nachahmermedikamente nur ein Fünftel des Unternehmensportfolios aus, seien aber entscheidender für die Bewertung und ein Schlüsselthema für den Wachstumsausblick./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 90,59EUR gehandelt.