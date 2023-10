Randstad-ifo-Studie Deutsche Wirtschaft setzt auf Künstliche Intelligenz (FOTO)

Eschborn (ots) - Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland nutzt

bereits Künstliche Intelligenz (KI) oder plant dies zu tun. Die Umsetzung der

Technologie ist allerdings zögerlich, vor allem in kleineren Betrieben ist die

Skepsis groß. Bei der Talentgewinnung können KI-basierte Verfahren gut

unterstützen.



Die deutsche Wirtschaft erkennt das Potenzial von Künstlicher Intelligenz:

Aktuell setzen knapp 20% der Unternehmen solche Anwendungen in einem oder

mehreren Geschäftsbereichen ein. Weitere 35% planen, in der Zukunft KI

einzuführen. Das geht aus der Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q3 2023 (http

s://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefr

agung/) hervor.