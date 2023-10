Verweildauer von Ransomware erreicht historischen Tiefststand von 24 Stunden

Atlanta (ots/PRNewswire) - Der Analyse des jährlichen "State of The Threat

Report" von Secureworks zufolge ist die durchschnittliche Verweildauer von

Ransomware innerhalb eines Jahres von 4,5 Tagen auf weniger als 24 Stunden

gesunken



In mehr als 50 % der Fälle wird Ransomware innerhalb eines Tages nach dem ersten

Zugriff eingesetzt - dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der Counter Threat

Unit(TM) (CTU(TM)) von Secureworks® (NASDAQ: SCWX). In nur 12 Monaten ist die

durchschnittliche Verweildauer, die im jährlichen Secureworks State of the

Threat Report ermittelt wurde, von 4,5 Tagen auf weniger als einen Tag gesunken.

In 10 % der Fälle wurde die Ransomware sogar innerhalb von fünf Stunden nach dem

ersten Zugriff eingesetzt.