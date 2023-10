Discovery Life Sciences erweitert seine Hochdurchsatz-Proteomik-Dienstleistungen

Die Olink-Plattform bietet eine außergewöhnliche Empfindlichkeit und Spezifität für die Messung von Protein-Biomarkern. Olink Explore HT ist die neueste Lösung des Unternehmens für die Hochdurchsatz-Proteomik, die es Wissenschaftlern ermöglicht, über 5.300 Proteine mit nur zwei Mikrolitern Probe genau zu messen.

Die Aufnahme von Olink Explore HT in die Forschungs- und klinischen Dienstleistungen von Discovery wird sich auf drei Kernbereiche auswirken:

Vertiefung der biologischen Erkenntnisse für ein differenziertes Verständnis der Krankheitsmechanismen.

Verbesserung der Entdeckung von Biomarkern für die präklinische Entwicklung und klinische Versuche.

Leistungsstarke Hochdurchsatz-Proteomanalyse für Gesundheitsstudien im großen Maßstab.

Das Proteome Center von Discovery bietet die aktuellsten Technologien in den Bereichen Massenspektrometrie und Plasmaproteomik sowie das gesamte Spektrum der Olink-Lösungen, einschließlich Olink Explore HT, Explore 3072, Target, Focus und Flex, die jeweils für eine Vielzahl wissenschaftlicher Ziele entwickelt wurden. Das Zentrum verfügt über das wissenschaftliche Fachwissen, um die Fähigkeit dieser hochmodernen Technologien zu maximieren, Tausende von Proteinen aus nur Mikrolitern komplexer Proben, einschließlich Plasma und Serum, in einem einzigen Experiment zu messen.

„Wir freuen uns sehr, dass das gesamte Portfolio der Olink-Proteomics-Lösungen von Discovery Life Sciences, einem weltweit führenden Anbieter von Proteomics-Anwendungen, übernommen wird", so Mike Irwin, VP of Sales and Marketing bei Olink. „Als Teil eines weltweiten Netzwerks von Dienstleistern und mit ihrer Spezialisierung auf Bioproben und der Implementierung der hochmodernen Olink-Proteomics-Lösungen ist Discovery gut positioniert, um zu einer sichereren und gesünderen Welt beizutragen."