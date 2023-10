JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Neutral" belassen. In Anbetracht der schlechten Stimmung im europäischen Konsumgütersektor, die vom kontinuierlichen Anstieg der Anleiherenditen noch verstärkt wird, rechne sie für das dritte Quartal in mehreren Punkten mit einer Beruhigung, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Unternehmen dürften angesichts des anhaltenden Kostendrucks von einer stabilen Preisgestaltung sprechen. Die Absatzvolumina sollten zwar immer noch negativ sein, aber mit positiveren Aussichten für das Schlussquartal. Zudem könnten die Sektorunternehmen einen konstruktiven Ton mit Blick auf die Erholung der Margen anschlagen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 21:57 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 68,02EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m