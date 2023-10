UTOPIA gründet Beratung für Nachhaltigkeit und Kommunikation (FOTO)

München (ots) - Die Utopia GmbH (https://utopia.de/) baut ihre

Beratungsleistungen weiter aus. Unter der Marke SAIM (https://saim.de/) führt

sie die Beratung von Nachhaltigkeitskommunikation mit Nachhaltigkeitsstrategie

zusammen und unterstreicht damit ihren integrierten Ansatz. Künftig erhalten

Unternehmen Beratung und Support aus einer Hand - von Wesentlichkeitsanalysen,

Klima- und Lieferkettenstrategien und Reporting über Marken- und

Kommunikationsstrategien bis hin zu digitalen Nachhaltigkeitskampagnen.



"Seit der Gründung von UTOPIA verfolgen wir die Mission, für eine nachhaltige

Welt zu mobilisieren. Mit SAIM gehen wir diesen Weg konsequent weiter und setzen

dort an, wo der Hebel am größten ist - bei den Unternehmen selbst. Wir sind

zutiefst davon überzeugt, dass eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie die

Basis für erfolgreiche Kommunikation ist. Deshalb war es nur schlüssig, den

Bereich Strategieberatung deutlich auszubauen", erklärt Dr. Meike Gebhard,

Geschäftsführerin von UTOPIA und Gründerin von SAIM.





"Sustainability is our Aim" - branchenübergreifende BeratungsleistungenDer Markenname SAIM setzt sich zusammen aus Sustainability und Aim. Das Ziel derNachhaltigkeit geht SAIM konsequent integriert an und verbindet profundeNachhaltigkeitskompetenz mit strategischem Kommunikations-Knowhow und digitalerContent-Expertise. Das Team arbeitet branchenübergreifend und agiert alsImpulsgeber, Sparringspartner und Begleiter für Unternehmen, die die Zukunftverantwortungsbewusst gestalten wollen. SAIM steht für ganzheitliche Beratung,die Marken positioniert und Transformation vorantreibt.Expert:innen für Nachhaltigkeit und Kommunikation für Führungsebene akquiriertGeleitet wird das 15-köpfige Team aus Berater:innen und Strateg:innen fürNachhaltigkeit und Kommunikation von Philip Schmitt-Thiel, Fenja Petersen sowieLotte Schmidt und Philipp Wellbrock. Mit letzteren konnte SAIM zwei Expert:innenim Bereich Nachhaltigkeit, Klimastrategie und Lieferkettenmanagement gewinnen,die zuvor die Strategieberatung bei ClimatePartner leiteten. Mit ihrerjahrelangen Erfahrung verantworten sie die Nachhaltigkeitsberatung bei SAIM.Im Bereich Kommunikation bringt Fenja Petersen ihre Erfahrungen als Leiterin derUnternehmenskommunikation großer Handelsunternehmen und Beraterin fürstrategische Kommunikation ein. Philip Schmitt-Thiel verstärkt das Leitungsteamals Experte für Markenkommunikation mit langjähriger Führungserfahrung in derAgenturwelt.BiografienLotte Schmidt, Director Sustainability ConsultingLotte ist Expertin für Nachhaltigkeitsstrategie und Lieferketten und arbeitetseit über sechs Jahren in der Strategieberatung. Die Verbindung der Themen