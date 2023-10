Berlin (ots) - Nach der diesjährigen Sozialwahl hat dieBundesvertreterversammlung heute in Berlin ihre Arbeit aufgenommen. In ihrerkonstituierenden Sitzung hat die Bundesvertreterversammlung ihre Vorsitzendengewählt.Zum Vorsitzenden der Bundesvertreterversammlung wurde Uwe Hildebrandt aus derGruppe der Versicherten gewählt. Er ist in seinem HauptamtLandesbezirksvorsitzender Südwest der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten(NGG). Zum alternierenden Vorsitzenden wurde Heribert Jöris gewählt. Er vertrittdie Arbeitgeberseite. Jöris ist Geschäftsführer für Sozial- und Tarifpolitikbeim Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB).Die Bundesvertreterversammlung besteht aus jeweils 30 Vertretern derVersicherten und der Arbeitgeber. Sie nimmt Aufgaben wahr, die alle 16Rentenversicherungsträger in Deutschland betreffen und vertritt die Interessender Deutschen Rentenversicherung gegenüber der Politik. Die Mitglieder derSelbstverwaltung sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Stefan BraatzTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379mailto:pressestelle@drv-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50838/5618800OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund