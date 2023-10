Tranter gewinnt umfangreiches Offshore-Öl- und Gasprojekt in Brasilien

SINGAPORE, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Dank unserer globalen Lieferkette in Verbindung mit unserer Kompetenz und bewährten Erfolgsbilanz bei der für Offshore-Einsätze maßgeschneiderten Lieferung von Plattenwärmetauschern konnte sich Tranter einen umfangreichen Auftrag für ein Offshore-Öl- und Gasprojekt in Brasilien sichern. Der Auftrag umfasst insgesamt achtunddreißig (38) große gedichtete Plattenwärmetauscher aus Titan, die an der Oberseite von zwei neuen FPSO (Floating Production Storage Offloading) installiert werden, die offshore in Brasilien betrieben werden.

Die Wärmetauscher wurden von einem großen FPSO-Auftragnehmer und -Betreiber mit Sitz in Singapur bestellt, während das FPSO selbst in China gebaut wird und nach der Fertigung für den Betrieb vor der brasilianischen Küste in See stechen wird. 36 der Plattenwärmetauscher für den Auftrag werden im Tranter-Werk in Peking, China, gebaut, das günstig in der Nähe der Modulwerft liegt, in der die Module für die Versorgung und das produzierte Wasser integriert werden. Vier (4) Wärmetauscher für das Rohölstabilisierungsmodul werden in der Tranter-Anlage in Sao Paulo, Brasilien, gebaut, da diese Wärmetauscher in Module integriert werden, die aus der Werft in Brasilien stammen.