Fortune gibt die Liste der 100 mächtigsten Frauen in der Wirtschaft bekannt

Karen S. Lynch, CEO von CVS Health, führt die Liste, die seit 26 Jahren erstellt wird, zum dritten Mal in Folge an; sie wird gefolgt von Julie Sweet, CEO von Accenture, und Mary Barra, CEO von GM

Die Finanz- und Technologiebranche führt mit jeweils 20 Frauen, 18 kommen aus dem Einzelhandel und jeweils 7 aus dem Gesundheitswesen und der Energiebranche.

Auf der Liste der mächtigsten Frauen 2023 sind 67 weibliche CEOs vertreten; von den Frauen, die nicht aus den USA stammen, kommen 9 aus Großbritannien, 7 aus dem Großraum China, 6 aus Frankreich, 4 aus Australien und jeweils 2 aus Spanien, Brasilien, Indien und Deutschland

Mira Murati von OpenAI ziert das Cover der Fortune-Ausgabe über die 100 mächtigsten Frauen

NEW YORK, 5. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Fortune gab heute die Liste der Most Powerful Women in der Wirtschaft 2023 bekannt, auf der etablierte und aufstrebende Führungspersönlichkeiten aus aller Welt vertreten sind. Mit der Liste der mächtigsten Frauen, die bereits zum 26. Mal erstellt wurde, werden 100 führende Geschäftsfrauen, die unter anderem Branchen wie Finanzwesen, Technologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation, Einzelhandel und Energie repräsentieren, gewürdigt.

Die diesjährige Liste der mächtigsten Frauen in der Wirtschaft ist die umfassendste in ihrer Geschichte: Es ist das erste Mal, dass Fortune 100 Frauen auf einer einzigen weltweiten Liste aufführt. Der neue globale Rahmen und der größere Umfang der Liste würdigen die Arbeit von Spitzenführungskräften ‒ sie erstreckt sich über den gesamten Planeten ‒ sowie die rekordverdächtige Anzahl an Frauen auf der Fortune 500-Liste der umsatzstärksten Unternehmen der Vereinigten Staaten sowie der Fortune Global 500, den größten Unternehmen der Welt.

Insgesamt enthält die Liste 67 Frauen mit einem CEO-Titel, von denen einige erst kürzlich in die Chefetage eingezogen sind. Margherita Della Valle wurde im April zum CEO des britischen Telekommunikationsanbieters Vodafone berufen. Sandy Ran Xu übernahm im Mai den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com. Vanessa Hudson übernahm die Position des CEO bei Australiens Vorzeige-Fluggesellschaft Qantas im September. Sie alle sind die erste Frau in der jeweiligen Position. Andere Frauen haben schon früh in ihrer Karriere großen Einfluss, wie die 34-jährige Mira Murati, Chief Technology Officer bei OpenAI, und Susan Li, CFO von Meta. Einige Führungskräfte stehen an der Spitze der bestbewerteten Startups der Welt, darunter Kim Kardashian, Mitbegründerin der Shapewear-Linie Skims mit einem Wert von 4 Milliarden US-Dollar.