S&P 500 - Gegenbewegung bis Mitte Oktober?

Das hat soweit gepasst. Der S&P 500 ist im Bereich von 4.200 Punkten wieder nach oben abgeprallt und notiert vorbörslich am heutigen Donnerstag im Bereich von 4.260 Punkten höher. Solange die Unterstützung um 4.200 Punkten weitgehend hält, sollte nun die Oktober-Erholung bis etwa 4.370 Punkte zum 10er-EMA im Wochenchart beginnen. In der Folge ist dann mit einem erneuten Kursrückgang bis Ende Oktober zu rechnen.

Zuvor hieß es im Insight: "Am Vortag geriet der S&P 500 direkt weiter stark unter Druck, aber am heutigen Mittwoch zeigt sich der S&P 500 im vorbörslichen Handel aktuell bullisch und könnte vor einer Gegenbewegung stehen. Diese könnte dabei bis in den Bereich von zunächst 4.300 Punkten zum Widerstand hochlaufen. Es bietet sich eine kurzfristige Long-Position an, die etwas unter der Unterstützung bei 4.200 Punkten abgesichert werden könnte."

