DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SANOFI auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach der Übernahme von Prometheus durch den US-Konzern Merck & Co im Frühjahr zeige nun die Zusammenarbeit von Sanofi mit Teva auch das wachsende europäische Interesse an den neuen TL1A-Antikörpern zur Behandlung entzündlicher Krankheiten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus strategischer Sicht sei der Deal der Franzosen sinnvoll und ein kleines Plus, wenngleich der Teva-Wirkstoff in dem Bereich nicht führend sei. Auch könne er noch nicht einschätzen, wie wettbewerbsfähig diese speziellen Moleküle in dem generell aufstrebenden Einsatzbereich seien./tav/laanti-TL1A

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 102,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m