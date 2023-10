Energiespeicher sind auch in Deutschland im Kommen!

Energiespeicher sind im Kleinen wie im Großen die Lösung, um Dunkelflauten bei der Solar- und Windenergie zu überbrücken. Aktuelle Zahlen zeigen, dass das Wachstum auch in Deutschland dynamisch ist. Allerdings besteht noch viel Bedarf an Großspeichern wie beispielsweise Vanadium Redox-Flow Batterien.

Wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, muss eine Speicherlösung her, denn schließlich wird auch zu anderen Zeiten Energie benötigt. Mit dem steigenden Anteil der Erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne weltweit, wird der Bedarf entsprechend größer. Doch hier tut sich einiges, auch in Deutschland, denn Batteriespeicher werden in der Zukunft ihren Beitrag zur Sicherung der Stromversorgung leisten.

Beeindruckend ist dabei die Entwicklung der vergangenen Jahre. So waren Anfang 2019 laut Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur nur rund 65.000 Energiespeicher in Deutschland am Netz. Die Anzahl ist seither aber stetig gestiegen, um 50 bis 100 Prozent pro Jahr. Daher gibt es aktuell rund 900.000 Energiespeicher, zum Jahresende dürfte die Millionenmarke geknackt werden.

Die meisten dieser Energiespeicher stehen heute bei Privatleuten. Diese kleinen Haushaltsspeicher, die oft im Zusammenhang mit dem Bau einer Solaranlage auf dem Dach gebaut werden, haben meist eine kleine Kapazität von drei bis zehn kWh. Der praktische Vorteil dieser Technologie liegt auf der Hand: Tagsüber wird dank Sonne Energie gewonnen, abends oder nachts wird sie abgegeben. Sei es für die Waschmaschine oder das Elektroauto. Der Zukauf vom Energieanbieter sinkt. Daneben werden diese Energiespeicher nun auch ohne Solaranlage interessant, da diverse Anbieter inzwischen Smartmeter im Angebot haben. Sie sorgen dafür, dass Strom dann gekauft wird, wenn er billig ist, und dann später verbraucht werden kann.

Allerdings sind die Mengen für eine Volkswirtschaft wie Deutschland sehr klein. Denn nur wenige hundert der heute betriebenen Energiespeicher leisten mehr als ein MWh. Diese finden sich vor allem bei Industrieunternehmen. So setzt Aldi beispielweise auf den Einsatz von Speichermodulen aus alten Autobatterien. Sie sollen dabei helfen das Energiemanagement in einer Filiale zu optimieren.

Für einen großen Durchbruch braucht es aber deutlich mehr Energiespeicher, die im großen Rahmen in der Industrie, direkt bei Solar- und Windparks sowie zur Netzunterstützung zum Einsatz kommen. Die beste Lösung scheinen hier derzeit die Vanadium Redox-Flow Batterien zu ein. In China und Australien kommen diese bereits vermehrt zum Einsatz. Im Vergleich zu Alternativen wie große Lithium-Ionen-Batteriespeicher weisen Vanadium Redox-Flow Batterien Vorteile auf. Sie können über die Betriebszeit 15.000- bis 20.000-mal aufgeladen werden - ohne größeren Leistungsverlust. Zudem besteht keine Brandgefahr und die Leistung ist sehr konstant. Mit dieser Langlebigkeit und der hohen Sicherheit sind sie ideal für die Speicherung von Strom aus Sonne und Wind.