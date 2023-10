FRANKFURT (dpa-AFX) - Filialschließungen und zu niedrige Sparzinsen könnten nach Ansicht von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis die Kundschaft verschrecken. "Es ist in Zeiten der schnellen Zinswende natürlich unmöglich, alle Bestandseinlagen sofort hoch zu verzinsen", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) laut Redetext am Donnerstag bei einer internen Tagung der Anteilseigner des Sparkassen-Fondsanbieters Deka, über die auch das "Handelsblatt" berichtete. "Wenn wir aber den Eindruck hinterlassen, Sparsamkeit nicht mehr zu belohnen, dann nagt das an unserer DNA, eine Institution zum Sparen zu sein", sagte Schleweis.

Niedrige Sparzinsen trotz EZB-Kurschwenk