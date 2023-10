Adcore blickt auf erfolgreiche Wochen zurück

Adcore konnte zuletzt über einige wichtige Meilensteine berichten. Dazu zählt die Markteinführung der neuen Marketing-Cloud-App „Media Blast“ im zurückliegenden August. Die Media Blast-App wurde entwickelt, um digitale Werbemaßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen zu vereinfachen. Die App bietet ein benutzerfreundliches Dashboard, auf dem Werbetreibende und Agenturen alle ihre Werbekonten überwachen und verwalten können. Außerdem können Nutzer ihr Budget mühelos auf verschiedene Werbekonten aufteilen und kontrollieren. Omri Brill, CEO von Adcore, ist vom Potenzial des neuen Angebots überzeugt: „Wir haben bereits ein wachsendes Interesse an Media Blast festgestellt.“ Die App, so Brill weiter, sei ein wichtiger Schritt in dem Bestreben der Firma, Lösungen über die gesamte Medienbranche anzubieten.

Neue Kunden und Aufträge gewonnen

Ein weiteres Highlight ist eine Vereinbarung mit einem der führenden australischen Online-Bekleidungshändler „Runaway The Label“. Im Rahmen des Agreements wird Adcore das Werbebudget des Unternehmens verwalten. Der Umfang des Budgets wird in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich zwischen 1,75 und 2,50 Millionen kanadischen Dollar (CAD) betragen. Der Vertrag sieht vor, dass Adcore die Werbekampagnen auf Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen wie Meta, Google, Snap, TikTok oder Pinterest administrieren wird. „Wir freuen uns mit Runaway The Label einen neuen wichtigen Kunden gewonnen zu haben und sind zuversichtlich, dass unser Team die globale Reichweite des Unternehmens weiter ausbauen kann“, betont Adcore-Chef Omri Brill.

Einen Zuschlag erhielt Adcore kürzlich auch von der bekannten Spielwarenkette Toys "R" Us. Im Rahmen des Vertrags wird die Gesellschaft für das Management der Werbekampagnen des Unternehmens auf Google und Meta (Facebook) für den israelischen Markt verantwortlich sein. Eine Erweiterung auf weitere Werbekanäle ist angedacht. Omri Brill: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir von einer weltweit so beliebten Marke wie Toys "R" Us das Vertrauen erhalten haben, die Wirkung ihrer digitalen Kampagnen in Israel zu maximieren."