Jetzt wird es heikel!

Unsere letzte Kommentierung zu ConocoPhillips überschrieben wir an dieser Stelle mit „Nun ist Obacht geboten!“. Das war am 22. September. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns steht unter Druck.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der verpasste Ausbruch löste Gewinnmitnahmen aus. ConocoPhillips kam in den letzten Handelstagen zurück und erreicht nunmehr den Kursbereich von 120 US-Dollar, der wiederum als wichtige Unterstützung fungiert. Im besten Fall gelingt es ConocoPhillips, den Rücksetzer auf 120 US-Dollar zu begrenzen. Die Aktie würde so alle Trümpfe in der Hand behalten und könnte jederzeit wieder Vorstöße über die 125 US-Dollar lancieren. Ein Ausbruch über die 125 US-Dollar würde der Aktie wiederum weiteres Aufwärtspotential in Richtung 135+ US-Dollar eröffnen. Hier liegt das markante Hoch aus dem November 2022. Sollte es hingegen zum Verlust der 120er Zone kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 115 US-Dollar drohen. Auch ein Durchmarsch in Richtung 110 US-Dollar wäre nicht ausgeschlossen.“.

Der Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends (rot dargestellt) entfaltete zwischenzeitlich seine Wirkung. Die Aktie versuchte in der Folgezeit zwar noch einmal, das Aufwärtsmomentum anzukurbeln, doch der Vorstoß fiel noch vor dem Erreichen der 125 US-Dollar wieder in sich zusammen. Daraufhin nahmen die Dinge ihren Lauf.

ConocoPhillips kann sich der aktuellen Gemengelage aus korrigierenden Ölpreisen und wankenden Aktienmärkten nicht entziehen. Der Verlust der 120 US-Dollar öffnete der Aktie die Tür in Richtung 115 US-Dollar. Doch auch diese Unterstützung scheint nicht zu halten. Damit rücken nun die 200-Tage-Linie sowie die Unterstützung von 110 US-Dollar in den Fokus. Ein Rücksetzer unter die 110 US-Dollar würde der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 105,5+ US-Dollar eröffnen.

Kurzum. ConocoPhillips ist aus charttechnischer Sicht angezählt. Die obere Trendumkehr scheint vollzogen. Um dem aktuellen Rücksetzer den Schwung zu nehmen, bedarf es eines raschen Vorstoßes über die 120 US-Dollar. Ein Bruch der 110 US-Dollar würde die Ölaktie hingegen weiterhin in Bedrängnis bringen.