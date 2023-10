Modernste Satellitentechnik für die Evaluierung des Waldschutzes im Amazonasgebiet

Frankfurt am Main (ots) - - Jetzt messbar: Die positive Wirkung von

Waldschutzprojekten



- KfW stellt 17. Evaluierungsbericht über die Wirksamkeit der Finanziellen

Zusammenarbeit vor



- Weiterhin hohe Erfolgsquote von 84%





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Digital und interaktiv: Mehr als 1100 Evaluierungsergebnisse über neue AppIDEal abrufbar- Einbindung von Privatkapital ist ErfolgsfaktorDie KfW setzt modernste Satellitentechnik für die Evaluierung des Waldschutzesim Amazonasgebiet ein. Dies ist eines der Ergebnisse des 17.Evaluierungsberichts über die Wirksamkeit der Finanziellen Zusammenarbeit. Umdie Frage zu beantworten, ob Waldschutzprojekte der KfW Entwicklungsbank trotzWaldverlust in Naturschutzgebieten Schlimmeres verhindert haben, wurde basierendauf aktuellen Forschungsergebnissen die neue Methode der sogenannten rigorosenWirkungsevaluierung entwickelt. In dem innovativen Ansatz werden finanzierteWaldflächen solchen ohne Finanzierung gegenübergestellt. Das Engagement der FZund ihrer Partner reduziert die Entwaldung in Schutzgebieten erheblich; siehaben rund 8% mehr Waldfläche als vergleichbare Waldgebiete ohne Förderung. Diesentspricht der Größe von etwa 8 Millionen Fußballfeldern über den Zeitraum2001-2020."Begleiten - bewerten - lernen." Dies ist der Titel, unter dem die KfW heute denin zweijährigem Rhythmus erscheinenden 17. Evaluierungsbericht über dieWirksamkeit der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) mit Entwicklungs- undSchwellenländern vorlegt. Die Wirkung von 152 im Auftrag des Bundesministeriumsfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderten Vorhabenmit einem Projektvolumen in Höhe von 4,9 Mrd. EUR wurde in den Jahren 2021/2022von der unabhängigen FZ-Evaluierungsabteilung der KfW untersucht. In derStichprobe, die das Gesamtportfolio abgeschlossener Vorhaben repräsentiert,wurden 84% der Projekte als erfolgreich klassifiziert, das heißt in einem inNoten darstellbaren Bewertungssystem nach OECD-DAC Kriterien mindestens mit derNote 3 bewertet. Die Durchschnittsnote lag bei 2,6, die Hälfte der Vorhaben(51%) erzielte die Erfolgsstufe 2 (erfolgreich), etwa ein Drittel (31%)erreichte das Gesamtergebnis 3 (eingeschränkt erfolgreich). Insgesamt neunProjekte wurden mit der Gesamtnote 4 bzw. 5 als nicht mehr erfolgreicheingestuft. Nur ein Vorhaben erzielte die Gesamtnote 1 (sehr erfolgreich)."Die Evaluierung ist kein Selbstzweck, denn die Wirkungsmessung der Projekte derKfW Entwicklungsbank wird immer bedeutender für den Erfolg der Vorhaben. Diekonstruktive Begleitung, die kritische Bewertung und das Lernen aus Fehlerndurch erweiterte Instrumente der Interaktion innerhalb des Hauses haben einen