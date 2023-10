HERZOGENAURACH - Nachdem am Aktienmarkt am Donnerstag Sorgen in Bezug auf das dritte Quartal des Sportartikelherstellers Puma aufgekommen sind, bestätigte der Konzern am Mittag seine Jahresziele. "Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr", teilte eine Sprecherin auf Anfrage der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mit. Zu den am 24. Oktober zur Veröffentlichung anstehenden Quartalsergebnissen wollte sich Puma auf Nachfrage nicht äußern. Am Markt wurde der starke Abgabedruck damit begründet, dass derzeit dämpfend auf die Analystenschätzungen eingewirkt werde. Die Puma-Aktie verlor zeitweise zweistellig, zuletzt stand sie noch acht Prozent im Minus.

NIESTETAL - Der Wechselrichterhersteller SMA Solar profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und hebt dank guter Geschäfte im dritten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. So dürfte 2023 ein Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro erreicht werden, wie das Unternehmen aus dem hessischen Niestetal am Mittwoch nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal überraschend mitteilte. Bislang standen 1,7 bis 1,85 Milliarden Euro im Plan. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management nun 285 bis 325 Millionen Euro, statt bislang 230 bis 270 Millionen. Die Aktien zogen am Donnerstag stark an.

ROUNDUP: Wachstumstempo von Gerresheimer schwächt sich ab - Prognose bestätigt

DÜSSELDORF - Beim Verpackungshersteller Gerresheimer haben sich die Geschäfte im dritten Quartal (bis Ende August) im Vergleich zu den Vormonaten noch stärker abgeschwächt als erwartet. Umsatz und operatives Ergebnis konnten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nicht so sehr gesteigert werden, wie Analysten im Vorfeld geschätzt hatten. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf knapp 488 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die für den Konzern wichtige Kennziffer des Umsatzwachstums aus eigener Kraft lag bei 5,5 Prozent. Die Aktie geriet zur Eröffnung deutlich unter Druck und notierte im frühen Handel mit einem Minus von rund 5 Prozent am Mdax-Ende.

Redcare Pharmacy mit kräftigem Wachstum



SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat im dritten Quartal auch dank einer Übernahme deutlich zugelegt. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent auf 475 Millionen Euro geklettert, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Hier ist der übernommene Medikamentenversender Mediservice mit eingerechnet. Ohne den Zukauf fällt das Umsatzplus deutlich geringer aus, denn das organische Wachstum (ohne Berücksichtigung von MediService) betrug 26 Prozent. Die Erlöse mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten (Non-Rx) seien um 27 Prozent auf 319 Millionen Euro gestiegen, hieß es weiter. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs im dritten Quartal um 400 000 auf jetzt 10,5 Millionen.

Softwarekonzern Compugroup findet neue Finanzchefin



KOBLENZ - Der auf Arztpraxen und Kliniken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup hat eine neue Finanzchefin gefunden. Der Verwaltungsrat habe Daniela Hommel per März kommenden Jahres auf den Posten berufen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag mit. Hommel kommt vom Medizinkonzern Fresenius , wo sie unter anderem Finanzchefin der Kliniksparte Helios war. Bis zu ihrer Amtsübernahme führt weiter Vorstandschef Michael Rauch die Finanzgeschäfte bei der Compugroup.

Leasingspezialist Grenke sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen

BADEN-BADEN - Der Leasingspezialist Grenke sieht sich bei seinem Neugeschäft auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Das Leasingneugeschäft ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 Prozent auf 591 Millionen Euro gewachsen. Das teilte der SDax-Konzern am Donnerstag in Baden-Baden mit. Die operative Marge des sogenannten Deckungsbeitrags 2 stieg dabei leicht auf 16,5 Prozent.

IPO/ROUNDUP: Panzer-Zulieferer Renk sagt Börsengang ab

AUGSBURG - Der Börsengang des Augsburger Panzergetriebe-Herstellers Renk findet doch nicht statt. In den vergangenen Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, hieß es wenige Stunden vor dem geplanten Gang auf das Parkett in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde von Renk und dem Eigentümer, der Beteiligungsgesellschaft Triton, geprüft.

Weitere Meldungen



-Deutlich weniger Elektroautos im September neuzugelassen -Presse: Marke VW zieht mit internen Sparvorgaben bei Investitionen die Zügel an -Tabakkonzern Imperial Brands auf Weg zu Jahreszielen - Weiterer Aktienrückkauf -Kartellamt und Google erzielen Kompromiss bei Datenverarbeitung -Apple veröffentlicht Software-Update gegen heißlaufende iPhones -BMW setzt neuen Rolls-Royce-Chef ein

-EU-Parlament bestätigt neues Siegel gegen Greenwashing bei Anleihen -Estland und Lettland kaufen Militärfahrzeuge für 693 Millionen Euro -Google ergänzt Assistant mit Chatbot-Funktionen

-EU-Parlament will Pharmaindustrie an Abwasserreinigung beteiligen -Gerresheimer-Finanzchef gibt sich zuversichtlich für Gewinnziel -FlixTrain nimmt zum Fahrplanwechsel weitere Ziele ins Angebot -Sparkassen-Präsident Schleweis: Sparen muss belohnt werde -ROUNDUP/Bonuspunkte per Girocard: Sparkassen und Payback arbeiten zusammen -Adesso findet neuen Chef - Weiteres Vorstandsmitglied kündigt Weggang an -ROUNDUP: Verhandlung mit Investor über Ford-Standort Saarlouis gescheitert -OLG weist Klage gegen Strafzinsklausel bei Commerzbank ab -ROUNDUP: Nutzungsgebühr für Stromautobahnen steigen 2024 leicht -Scholz weiter zuversichtlich bei 100-Milliarden-Klima-Finanzziel -RWE-Chef plädiert für Aufbau europäischer Lieferketten und Arbeitsplätze -ROUNDUP: Früherer Wirecard-Aufsichtsratschef verlor 616 000 Euro -ROUNDUP 2: Eine Tote und mehr als 300 Verletzte durch Taifun 'Koinu' auf Taiwan -OLG München stellt Abweisung der Lkw-Kartellklage in Frage -ROUNDUP 2: Galeries Lafayette schließt Berliner Kaufhaus -Internationale Brettspielmesse 'Spiel'23' gestartet

-ROUNDUP: BVB Letzter in der Gruppe - Terzic: Trotzdem 'sehr viel möglich'°

