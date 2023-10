NurExone Biologic präsentiert Exosomen-basierte Therapie für Rückenmarksverletzungen in der Tagung für regenerative Medizin auf dem kommenden Forum für extrazelluläre Vesikel

Toronto, Kanada und Haifa, Israel - (5. Oktober 2023) - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (FSE: J90) (NRX.V) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosom-Therapie ("ExoTherapy") für Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen entwickelt, freut sich, ankündigen zu können, dass Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone Biologic, die Fortschritte in der Exosomen-basierten Therapie bei Rückenmarksverletzungen (SCI) und anderen traumatischen Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) vorstellen wird. Dr. Shaltiels Vortrag wird sich auf das transformative Potenzial von extrazellulären Vesikeln, die mit PTEN-siRNA (ExoPTEN) beladen sind, und die wichtigsten Herausforderungen bei der Umsetzung dieser innovativen Therapie in die klinische Phase konzentrieren. Das Unternehmen hat vor kurzem eine positive Antwort auf das Pre-IND-Meeting mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten.

Während der Präsentation wird Dr. Shaltiel kritische Aspekte der ExoTherapy (Exosomen-basierte Therapie) von NurExone ansprechen, darunter die Beladungseffizienz von extrazellulären Vesikeln (EVs) mit siRNA und die Produktion von EVs in großem Maßstab unter Verwendung eines revolutionären 3D-Bioprozesskonzepts. Diese Verbesserungen stellen einen Fortschritt auf dem Gebiet der Heilung von Rückenmarksverletzungen dar und sind vielversprechend für Patienten auf der ganzen Welt.

Die Präsentation wird auf dem Extracellular Vesicles Forum in Cambridge, UK, am 10. und 11. Oktober auf der Tagung "Exosome Based Therapies and Regenerative Medicine" stattfinden. Dr. Shaltiel wird während der Konferenz für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes pharmazeutisches Unternehmen, das eine Plattform für die biologisch gesteuerte ExoTherapie entwickelt, die Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen nicht-invasiv verabreicht werden soll. Das Konzept der ExoTherapy wurde in Tierversuchen am Technion, Israel Institute of Technology, demonstriert. NurExone überträgt die Behandlung auf den Menschen, und das Unternehmen hat vom Technion und der Universität Tel Aviv eine exklusive weltweite Lizenz für die Entwicklung und Vermarktung der Technologie erhalten.