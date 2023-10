Lebenszeichen am deutschen Emissionsmarkt Zwei Börsengänge beenden monatelange Flaute auf Frankfurter Parkett

Frankfurt am Main (ots) - Im dritten Quartal wagen sich mit Thyssenkrupp Nucera

und Schott Pharma wieder zwei Unternehmen an die Frankfurter Börse - weitere

Börsenaspiranten könnten folgen / Kapitalerhöhungen und Fremdkapitalemissionen

verharren auf niedrigem Niveau / PwC-Experte Stephan Wyrobisch hofft auf

Deutschland als Vorreiter für die Wiederbelebung der europäischen IPO-Märkte



Trotz anhaltend trüber Stimmung in der deutschen Wirtschaft und einem nach wie

vor herausfordernden Aktienmarktumfeld erlebte der Emissionsmarkt im dritten

Quartal ein Comeback: Nach einer kompletten Flaute im zweiten Quartal und nur

einem Börsengang im Auftaktquartal wagten sich zwischen Anfang Juli und Ende

September zwei große deutsche Unternehmen an die Frankfurter Börse. Sollte sich

dieser Trend im Schlussquartal fortsetzen, könnte sich Deutschland europaweit

zum Vorreiter für eine Wiederbelebung des IPO-Markts entwickeln. Zu diesen

Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für die das

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC vierteljährlich die

Aktienneuemissionen von Unternehmen an der Börse Frankfurt erfasst.