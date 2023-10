Ripple expandiert in Asien-Pazifik: Voll-Lizenz für Singapur

"Über 90 Prozent des Geschäfts von Ripple findet außerhalb der USA statt, und Singapur – und in größerem Maße der asiatisch-pazifische Raum – ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen", erklärte das Unternehmen. Der Region werde bei der Einführung seiner Krypto-Zahlungsdienste weiterhin Vorrang eingeräumt.

Die neue Entwicklung kommt weniger als vier Monate, nachdem die Monetary Authority of Singapore (MAS) im Juni eine erste grundsätzliche Genehmigung erteilt hatte. Mit der vollständigen Lizenz wird Ripple weiterhin regulierte Krypto-Zahlungsdienste in Singapur anbieten.

Monica Long, Präsidentin von Ripple, sagte in einem Interview mit CNBC im letzten Monat, dass sich "die Mitarbeiterzahl des Büros in Singapur im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat, weil unser Geschäft im Raum Asien-Pazifik wirklich explodiert ist."

Singapur hat die Krypto-Regulierung in der Region angeführt. Das Zahlungsdienstleistungsgesetz des Landes – das Zahlungsdienste und die Bereitstellung von Kryptodiensten für die Öffentlichkeit regelt – ist seit Januar 2020 in Kraft.

Der Stadtstaat hat auch die Kontrolle über Kryptounternehmen verschärft. Er ordnete an, dass Krypto-Dienstleister das Vermögen ihrer Kunden bis Ende 2023 in einer Treuhandgesellschaft verwahren müssen. Außerdem ist den Firmen das Verleihen oder Verpacken von Vermögenswerten ihrer Privatkunden untersagt.

"Seitdem wir 2017 Singapur als Hauptsitz für den asiatisch-pazifischen Raum eingerichtet haben, ist das Land von zentraler Bedeutung für das globale Geschäft von Ripple. Wir haben außergewöhnliche Talente und lokale Führungskräfte eingestellt ... und planen, unsere Präsenz in einem fortschrittlichen Land wie Singapur weiter auszubauen", sagte Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, in einer Erklärung. "Unter der Führung der MAS hat sich Singapur zu einem der führenden Zentren für Fintech und digitale Vermögenswerte entwickelt, das ein Gleichgewicht zwischen Innovation, Verbraucherschutz und verantwortungsvollem Wachstum schafft."

Der Kommentar steht im Gegensatz zur Situation in den USA, wo Ripple und Coinbase in ein Gerichtsverfahren mit der Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) verwickelt sind. Die SEC hat Ripple und seine Gründer im Jahr 2020 angeklagt und wirft ihnen vor, ihre Kryptowährung XRP illegal verkauft zu haben, ohne sie vorher bei der SEC zu registrieren. Im Juli wurde jedoch in einem wegweisenden Urteil festgestellt, dass der Token an sich nicht unbedingt ein Wertpapier ist.

Coinbase, Ripple und andere Kryptounternehmen haben die USA wegen mangelnder Klarheit in Bezug auf Kryptoregeln kritisiert und damit gedroht, das Land als Reaktion auf das harte Durchgreifen der SEC zu verlassen.

Coinbase gab am Montag bekannt, dass es in Singapur eine wichtige Lizenz für Zahlungsinstitute erhalten hat, nachdem es vor etwa einem Jahr eine vorläufige Genehmigung erhalten hatte. Ripple und Coinbase gesellen sich zu mehr als einem Dutzend Unternehmen, die in Singapur Krypto-Dienstleistungen anbieten dürfen.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion