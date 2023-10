Bielefeld (ots) - Die Talent Days der Oetker-Gruppe gehören seit über zehnJahren zum Erfolgskonzept, um Studierenden und Hochschulabsolvent*innen einenpraxisnahen Einblick in die Vielfalt der Geschäftsbereiche zu geben. Am 16. und17.11.2023 haben junge Talente aller Studienfachrichtungen wieder die Chance,Einstiegs- und Karriereoptionen auszuloten. Neben Dr. Oetker stellen sich vor:Conditorei Coppenrath & Wiese, Radeberger Gruppe, Brenners Park-Hotel & Spa,flaschenpost SE, Getränke Hoffmann, Oetker Daten- und Informationsverarbeitung(OEDIV), OnlineDialog, DrinkPort sowie Oetker Digital. Die Bewerbung ist bis zum30.10.2023 auf der Website der Oetker-Gruppe(https://www.oetker-gruppe.de/de/karriere/talent-days) möglich."Unser mittlerweile digitales Konzept entwickelt sich stetig weiter, inhaltlichwie methodisch", betont Deborah Ingerfeld, Head of Talent- & HR ProjectManagement der Oetker-Gruppe. "Damit orientieren wir uns an den zentralen Themenunserer Zeit und Arbeitswelt: Digitalisierung, Data & IT . Dabei richtet sichdie Veranstaltung aber nicht nur an potenzielle IT-Fachkräfte, sondern an alleinteressierten Studierenden anderer Fachrichtungen."Neben Unternehmensvorstellungen der genannten Firmen finden Impuls-Sessionseinzelner Gruppenunternehmen zum Fokus-Thema der Talent Days - Digitalisierung,Data & IT - statt. Durchgeführt werden die Sessions von Fachbereichen wieMarketing, Purchasing, Supply Chain, IT sowie Corporate Communication.Teilnehmende können zwei verschiedene Sessions wahrnehmen. Karrieretalks mitFach- und Führungskräften sowie Personalverantwortlichen und Zeitfenster zumNetzwerken runden das vielseitige Programm ab.Neugierig geworden? Informationen zur Bewerbung für die Talent Days gibt es aufder Website der Oetker-Gruppe(https://www.oetker-gruppe.de/de/karriere/talent-days) . Bewerbungsschluss istam 30.10.2023.Bildmotiv: © Dr. August Oetker KGPressekontakt:Dr. August Oetker KGCorporate CommunicationBirgit DekerTelefon: +49 521 155-3125E-Mail: mailto:birgit.deker@oetker.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44091/5618944OTS: OETKER-GRUPPE