YPAI-Studie 2023 zeigt, was Young Professionals heute von Unternehmen erwarten

München (ots) -



- Umfrage unter 12.107 Young Professionals in sechs europäischen Ländern

- Young Professionals erwarten Flexibilität, Vertrauen und gute Gehälter

- Autobranche profitiert von ihrem Ruf als Arbeitgeber mit guten Gehältern und

hoher Sicherheit



Der Young Professional Attraction Index (YPAI) untersucht seit neun Jahren,

welche Eigenschaften Unternehmen für Young Professionals attraktiv machen, und

ermittelt eine Rangliste der beliebtesten Unternehmen. Dieses Jahr wurden 12.107

Young Professionals in sechs europäischen Ländern befragt. Die YPAI-Studie wird

in Auftrag gegeben von Academic Work (https://www.academicwork.de/) , Spezialist

für die Vermittlung von Young Professionals sowie die Ausbildung von

Quereinsteigenden in IT-Berufe. Sie hat das Ziel, Führungskräften aufzuzeigen,

wie sie die besten Talente für sich gewinnen können.