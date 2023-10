JEFFERIES stuft Puma SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach den positiven Nachrichten von Sportartikelhersteller Nike dürfte auch der deutsche Wettbewerber mit Blick auf den Abbau der Lagerbestände beruhigende Aussagen treffen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings könnten die regionalen Umsatzschwankungen ein Problem sein, denn der Markt scheine sich aktuell Sorgen über negative Wechselkurseffekte zu machen. Der Experte selbst rechnet allerdings auch abseits der Währungen mit einer Abschwächung des Umsatzwachstums./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 06:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -11,00 % und einem Kurs von 53,24EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m