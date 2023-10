Russland liefert Kernbrennstoff für erstes AKW in Bangladesch

MOSKAU/DHAKA (dpa-AFX) - Bangladesch hat von Russland den ersten Kernbrennstoff für sein erstes Atomkraftwerk erhalten. Der erste Reaktorblock des AKW Ruppur am Ufer des Ganges rund 160 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt soll nächstes Jahr ans Netz gehen. Russlands Atomkonzern Rosatom baut das Kraftwerk nicht nur, sondern wird für die Dauer des Betriebs stets als technischer Dienstleister bereitstehen und auch Kernbrennstoff liefern, wie Putin am Donnerstag während einer Videoschalte sagte. Bangladesch gilt in Putins Krieg gegen die Ukraine als neutral.

Putin dankte der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA für die Begleitung des Projekts, das auf eine zwischenstaatliche Vereinbarung von 2011 zurückgeht. Geplant sind zwei Reaktorblöcke mit einer Gesamtleistung von 2400 Megawatt. 2025 soll der zweite Block ans Netz gehen.

Die Fertigstellung wurde mehrfach verzögert. Russland hatte für den Bau des AKW der Regierung in Bangladesch einen Kredit von 11,4 Milliarden US-Dollar (10,86 Milliarden Euro) gewährt.

Premierministerin Sheikh Hasina hofft nach eigenen Angaben, dass das neue Kraftwerk helfen wird, mehr Energiesicherheit zu schaffen. Bangladesch gehört nach UN-Angaben zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Im heißen Sommer kämpfte das Land mit steigenden Energiepreisen und vielen Stromausfällen. Die Stromproduktion des Landes hängt unter anderem stark von importiertem Gas ab, das seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine deutlich teurer geworden ist./mau/DP/ngu