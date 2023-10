Neue Studie offenbart Nur 42 Prozent der Entscheider halten den Mittelstand für zukunftsfähig (FOTO)

München (ots) - Die Führungskräfte kleiner und mittelständischer Unternehmen

(KMU) in Deutschland blicken skeptisch in die Zukunft. Nur 42 Prozent halten den

Mittelstand für zukunftsfähig. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 520

Führungskräften in KMU im Auftrag von metafinanz.



Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten die Zukunftsfähigkeit auf einer Skala

von 1 bis 6 einordnen. 1 bedeutete "sehr zukunftsfähig", 6 "überhaupt nicht

zukunftsfähig". Nur 42 Prozent entschieden sich für die Noten 1 und 2, die

Mehrheit (51 Prozent) tendierte zu 3 und 4, rund 4 Prozent sprachen dem

Mittelstand jegliche Zukunftsfähigkeit ab, 3 Prozent wollten keine Einstufung

vornehmen.