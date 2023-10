7. EDITION DER FII VEREINIGT GLOBALE FÜHRUNGSKRÄFTE ZUR BEWÄLTIGUNG DER GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN DER MENSCHHEIT

RIAD, Saudi-Arabien, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die 7. Ausgabe der Future Investment Initiative (FII), die vom 24. Oktober bis 26. Oktober 2023 in Riad stattfinden soll, wird ein außergewöhnliches Zusammentreffen von globalen Führungspersönlichkeiten, Branchengrößen, Finanziers, Innovatoren und politischen Entscheidungsträgern bieten. Unter dem Motto „The New Compass" wird sich die Konferenz mit den drängenden globalen Herausforderungen in den Bereichen Klima, Wirtschaft und Technologie befassen.