ING Deutschland legt bei Energiekostenzuschuss nach

Frankfurt am Main (ots) - Die ING Deutschland zahlt erneut einen

Energiekostenzuschuss in Höhe von bis zu 1.500 Euro, um ihre Beschäftigten

angesichts der anhaltend hohen Preise zu entlasten. Alle Mitarbeitende in Voll-

und Teilzeit erhalten die volle Prämie mit dem November-Gehalt. Auch

Auszubildende und duale Studierende bekommen einen Zuschuss in Höhe von 1.500

Euro. Praktikantinnen und Praktikanten, Werkstudierende und geringfügig

Beschäftigte erhalten einen Zuschuss in Höhe von EUR 500. Das ist das Ergebnis

von Verhandlungen mit den beiden Gewerkschaften DBV und ver.di. Im Oktober 2022

hatte die Bundesregierung die sogenannte Inflationsausgleichsprämie auf den Weg

gebracht, mit der Arbeitgeber bis Ende 2024 ihren Beschäftigten steuer- und

abgabenfrei einen Betrag von bis zu 3.000 Euro gewähren können.



Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING Deutschland: "Die ING Deutschland hat

als Arbeitgeber eine soziale Verantwortung. Das liegt uns ausdrücklich am

Herzen. Im Oktober letzten Jahres haben wir frühzeitig den Impuls aus der

Politik aufgegriffen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem

Energiekostenzuschuss unterstützt. Nun machen wir erneut zugunsten unserer

Mitarbeitenden den Unterschied. Das macht mich stolz."