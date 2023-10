Umfrage zu KI KMU erkennen Vorteile, zögern aber noch beim Einsatz (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Das Thema künstliche Intelligenz (KI) ist in den Köpfen der

kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) angekommen, wird aber noch nicht

umfassend in der Praxis genutzt. Laut einer YouGov-Studie im Auftrag des

Hosting-Anbieters IONOS schätzen 62 % der befragten Entscheider in Deutschland

ihren Wissensstand zu KI als gut ein. Im europäischen Vergleich liegen die

deutschen Unternehmen damit zusammen mit denen in Spanien (62 %) vorn. Lediglich

die Befragten in den USA glauben, sich besser auszukennen (71 %). Am

schlechtesten ist der Wissensstand bei den Firmen in Großbritannien (51 %).



Etwa 40 Prozent der Befragten setzen KI im Unternehmenskontext schon mindestens

ab und zu ein - allerdings nur 14 Prozent häufig. Knapp die Hälfte (45 %) der

KMU hat im beruflichen Kontext noch überhaupt keine Erfahrungen mit KI

gesammelt. Im internationalen Vergleich zeigt sich ein ähnliches Bild - mit

Ausnahme von Großbritannien, das praktisch in allen Punkten das

"KI-Schlusslicht" ist.