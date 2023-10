Köln (ots) - JTI Germany erhält die Global Equality Standard (GES)

Zertifizierung von Ernst & Young (EY). Auf globaler Ebene wurde das Unternehmen

bereits im Jahr 2021 mit der GES-Zertifizierung ausgezeichnet. Nun wird auch der

deutsche Sitz des Unternehmens mit Standorten in Trier und Köln für seine

Bemühungen im Bereich Gleichstellung und Equal Pay am Arbeitsplatz anerkannt .



Eine der ersten Zertifizierungen ihrer Art





Die GES-Zertifizierung von EY misst Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion(Diversity, Equity & Inclusion, DEI) am Arbeitsplatz. Sie ist eine der erstenweltweiten DEI-Auszeichnungen. Damit können Unternehmen bewerten, inwieweit DEIin ihren globalen Aktivitäten verankert ist. Die Zertifizierung gilt für dreiJahre, danach wird zur Gewährleistung stetiger Verbesserungen ein erneuterBewertungsprozesses erforderlich.Ulf Zedler, People & Culture Director Germany: "Wir sind stolz auf dieseAuszeichnung und die damit einhergehende Anerkennung unserer Initiativen.Chancengleichheit ist ein zentraler Bestandteil unserer DEI Strategie. FlexibleArbeitsmodelle, eine moderne Familienzeitregelung sowie die Erreichung unsererfreiwilligen Frauenquote sind konkrete Beispiele für unser Engagement auf diesemwichtigen Gebiet und machen uns zu einem der Top Arbeitgeber Deutschlands. DieGES Zertifizierung unterstreicht einmal mehr, dass DEI bei JTI aktiv gelebt undgefördert wird."Chancengleichheit und Geschlechtergleichstellung bei JTIIn dem Zertifizierungsbericht von EY heißt es: "JTI Germany erfüllt dieGrundsätze der Lohngleichheit vollständig, diese sind in der Kultur desUnternehmens fest verankert". Eine weitere Grunddevise des Unternehmens sindgleiche Karrierechancen für alle. Dazu trägt unter anderem das vor zwei Jahreneingeführte Konzept 'New Ways of Working' (NWOW) maßgeblich bei. Dank derflexiblen Arbeitszeitgestaltung können Mitarbeitende bis zu 50 Prozent ihrerArbeitszeit außerhalb des Büros und insgesamt bis zu 10 Tage pro Jahr flexibelaus dem Ausland arbeiten.JTI setzt außerdem globale Maßstäbe im Bereich der Familienzeitregelung. BeiFamilienzuwachs erhalten alle Mitarbeitenden - unabhängig von Geschlecht,sexueller Orientierung oder der Art und Weise, wie sie Eltern werden - 20 Wochenvoll bezahlte JTI Familienzeit. Zusammen mit dem NWOW-Konzept fördern dieseRegelungen Flexibilität, Autonomie und eine ausgewogene Work-Life-Balance fürdie Belegschaft von JTI.Im Jahr 2021 hat sich das Unternehmen zu einer Frauenquote verpflichtet. 30Prozent der Führungspositionen sollten bis zum Jahresende 2023 von Frauenbesetzt sein. Dieses Ziel hat JTI kürzlich erreicht und sich nun zur erneutenSteigerung der Frauenquote verpflichtet: Bis zum Jahr 2030 sollen 40 Prozent derFührungspositionen bei JTI weiblich besetzt sein.Diversität und Inklusion als Teil der UnternehmenskulturD&I wird bei JTI sowohl seitens des Arbeitgebers gefördert als auch aus derBelegschaft heraus gelebt. Sogenannte 'Employee Resource Groups'(Mitarbeitenden-Ressourcengruppen) sind dabei von besonderer Bedeutung. Sieorganisieren sich als interne Netzwerke, die für Aufmerksamkeit, Unterstützungund Förderung einzelner Gruppen im Unternehmen einstehen. In Deutschland setztsich 'PRIDE Germany' auf diese Weise für die Akzeptanz und Inklusion von LGBTIQ+Kolleg*innen ein.Eine konkrete Verbesserung am Arbeitsplatz, die dank dieses Netzwerkesentstanden ist, ist beispielsweise die genderneutrale Toilette bei JTI in Köln.Sie ermöglicht Mitarbeitenden und Besucher*innen aller Geschlechter undGeschlechtsidentitäten eine barrierefreie Nutzung. Diese und weitere Bemühungenvon PRIDE Germany wurden von EY besonders hervorgehoben in ihrer Bewertung.Kürzlich hat sich bei JTI in Deutschland auch das interne Frauennetzwerk'TogetHER' gegründet. Beide Netzwerke stehen allen JTIler*innen offen und werdenzusätzlich durch Finanzmittel sowie die aktive Teilnahme seitens des Vorstandesgefördert.Gian Luigi Cervesato, General Manager Germany:"Für uns als branchengrößter Arbeitgeber in Deutschland ist Vielfalt einzentraler Bestandteil unserer Organisation. Wir glauben an das Potenzial unsererMitarbeiter*innen, unabhängig von ihrem ethnischen Hintergrund, ihrer Religion,ihrem Alter, ihren Fähigkeiten, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellenOrientierung. Und wir wollen allen die Möglichkeit geben, Ihr Potenzial vollentfalten zu können. Ich bin der festen Überzeugung, dass Vielfalt,Gleichberechtigung und Inklusion uns als Unternehmen stärker machen - und, dasswir damit das Richtige tun."