Zwischenhoch bei Pkw-Neuzulassungen vorbei / BEV-Neuzulassungen im Keller

Bonn (ots) - Der positive Trend bei den Pkw-Neuzulassungen in den letztenMonaten setzt sich im September nicht weiter fort. Laut dem Kraftfahrt-Bundesamt(KBA) kamen 224.502 neue Pkw auf die Straßen, das entspricht 0,1 % weniger alsim Vorjahresmonat. Zwar stiegen die gewerblichen Neuzulassungen im Vergleich zumSeptember 2022 um 5,7 % an, einen deutlichen Einbruch gab es hingegen bei denprivaten Neuzulassungen. Diese nahmen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,3 %ab, ihr Anteil am Gesamtmarkt lag bei nur 33,1 Prozent (Vorjahresmonat: 36,8Prozent). In den ersten neun Monaten des Jahres wurden rund 2.138.000 neue Pkwzugelassen, das sind 14,5 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Bei den rein batterieelektrisch angetriebenen Pkw (BEV) gab es im Septembereinen herben Einbruch. 31.714 BEVs kamen zur Zulassung, das sind 28,6 Prozentweniger als im Vorjahresmonat. Der Rückgang dürfte damit zu erklären sein, dassdie E-Auto-Prämie seit September 2023 nur noch von Privatpersonen beantragtwerden kann. Bei den Plug-in-Hybriden zeigt der Trend weiter nach unten, hiersteht ein Minus von 45,7 % im Vergleich zum September 2022. Benziner (+9,1 %)und Diesel (+4,6 %) verzeichneten jeweils Zuwächse."Es zeigt sich, was wir schon vor Monaten prognostiziert haben. DieLieferrückstände der Hersteller sind zum großen Teil abgebaut und die Nachfragenach neuen Fahrzeugen ist - vor allem im privaten Sektor - gering", sagt ThomasPeckruhn, ZDK-Vizepräsident und Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland."Insbesondere bei den Kleinwagen und der Kompaktklasse deuten Preisentwicklungund Verfügbarkeit auf eine zunehmend schwierigere Absatzsituation hin", soPeckruhn.Das Gebrauchtwagengeschäft entwickelte sich im September positiv. Die Zahl derPkw-Besitzumschreibungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,8 % auf500.570 Einheiten. In den ersten neun Monaten des Jahres wechselten rund 4,55Millionen Pkw die Besitzer, das waren 6,2 % mehr als im Vergleichszeitraum desVorjahres.