Widerrufsbutton im Onlinehandel schafft nur Verlierer

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Heute wurde im Europäischen Parlament die Richtlinie über imFernabsatz geschlossene Finanzdienstleistungsverträge verabschiedet. Wie derName vermuten lässt, werden mit dieser Richtlinie Vorgaben über Kredite undsonstige Finanzdienstleistungen getroffen bzw. überarbeitet. Völlig sachfremdfindet sich hierin jedoch auch eine Regelung zum Widerrufsrecht beiFernabsatzverträgen. Mit der neuen Pflicht zur Einführung einerWiderrufsfunktion für digital abgeschlossene Kaufverträge führt die EU jedocheine überflüssige Doppelstruktur im Onlinehandel ein, mit der alle verlieren:Verbraucher, Händler und Zukunftstechnologien. Davor warnt der bevh gemeinsammit der Initiative Online Print (IOP)."Das Recht auf Widerruf und Retoure konnten noch nie so einfach und schnellausgeübt werden wie heute. Der neue Widerrufsbutton will es den Kunden nun nocheinfacher machen, erreicht aber das genaue Gegenteil", erklärt Alien Mulyk,Leiterin Public Affairs Europa und International beim bevh. Das Problem: "Nachdem genauen Wortlaut der Richtlinie ist nur der gesamte Kaufvertrag mit demButton widerrufbar. Wird ein Kaufvertrag über mehrere Waren abgeschlossen,werden also mehrere Dinge gleichzeitig bestellt, müssten über diese Funktionsämtliche Produkte widerrufen werden - auch die, die der Kunde behalten möchte."In Erwägungsgrund 25 des Rechtstextes heißt es nur, dass Teilwiderrufe denKunden ermöglicht werden "können", falls Händler eine technische Lösung finden.Wie sie einzelne Artikel einer Sammelbestellung nur mittels der Vertragsnummer,dem Kundennamen und dem Bestätigungsweg eindeutig identifizieren sollen, bleibtunbeantwortet. Der ursprüngliche Gedanke der EU, das Widerrufen von Warengenauso einfach zu machen, wie das Bestellen, werde durch die neue Verordnungvöllig realitätsfern umgesetzt. Für Branchen wie den Modehandel kann das zueinem Problem werden, da gerade Kleidungsstücke oft gesammelt bestellt werden,um sie zu Hause anzuprobieren und bei Nichtgefallen einzelne Stückezurückzusenden."Es ist unverständlich, warum Finanzexperten völlig sachfremd eine unausgegoreneRegelung getroffenen haben, derer es überhaupt nicht bedarf. Die Regelungschafft nun einen erheblichen, technischen Mehraufwand für Unternehmen, kann zuFehlvorstellungen bei den Verbrauchern führen und bietet ihnen letztendlichkeinen Mehrwert", fasst Alien Mulyk zusammen.Industrie 4.0 wird ausgebremstGeschäftsschädigend ist der Widerrufsbutton besonders für solche Unternehmen,