JEFFERIES stuft Kering auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering von 500 auf 440 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Grzinic rechnet für das dritte Quartal des Luxusgüterherstellers mit einem deutlichen Abschwung. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und kürzte seine Schätzungen. Es gehe um die Frage, ob sich die Marktanteilsverluste beschleunigten und die Nachfrage weiter sinke./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 10:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 10:44 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 421,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 440

Kursziel alt: 500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m