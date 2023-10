Aktienmärkte steigen normalerweise, wenn die Liquidität an den Märkten steigt, und sie fallen, wenn die Liquiditiät zurück geht: gemessen an der zuletzt deutlich gesunkenen globalen Liquidität aber steht der US-Leitindex S&P 500 derzeit ca. 20% zu hoch! Denn die Liqudidität nimmt weiter ab gemessen an der Bilanzsumme der großen Notenbanken - während gleichzeitig die Kapitalmarkt-Zinsen (Renditen) und die Realzinsen (Kapitalmarkt-Zinsen minus Inflation) stark gestiegen sind. Also spräche eigentlich alles dafür, dass S&P 500 und vor allem der so stark gestiegene Nasdaq weiter fallen. Das Problem aber ist: die Märkte sind im kurzen Zeitfenster stark überverkauft, gleichzeitig sind die Player am Markt so hoch wie seit Jahren nicht mehr mit Puts abgesichert. Das könnte, wenn die US-Arbeitsmarktdaten morgen schwächer ausfallen als erwartet, zu einem massiven Short-Squeeze führen mit steigenden Aktienmärkten. Früher oder später aber müssen die Aktienmärkte dann wohl den grundlegenden Markt-Mechanismen (Liquidität als entscheidender Faktor) Rechnung tragen..

Hinweise aus Video:

1. Russland brüskiert China mit hohen Strompreisen

2. Aktien: Bullen brauchen starke Berichtssaison – Aussicht dafür nicht gut

3. Webinar André Stagge und Markus Fugmann - hier anmelden

Das Video "S&P 500 und Liquidität: Der US-Leitindex steht 20% zu hoch!" sehen Sie hier..