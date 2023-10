Das ILAC KISS Pathway-Programm wird international

„Aus unseren Umfragen geht hervor, dass wir Schüler bei ILAC KISS haben, die planen, sich an Institutionen in Australien, den USA und Europa zu bewerben", sagt Carolyn Bercu, Direktorin des Bereichs für Pathway-Partnerschaften bei der ILAC Education Group. „Viele Vertreter sagen uns, dass ihre Schüler ein gutes Englischniveau erreichen wollen, um dann an einem Sprach- oder Studienprogramm in einem anderen englischsprachigen Land oder an einer anderen englischsprachigen Institution teilzunehmen."

Derzeit schickt das ILAC KISS Pathway-Programm mehr als 10.000 verschiedene Schüler zu mehr als 100 Pathway-Partnern in ganz Kanada. Die Online-Plattform wurde während der COVID-19-Pandemie ins Leben gerufen und hat aufgrund ihrer Zugänglichkeit, Flexibilität und Preisgestaltung weiter an Bedeutung gewonnen. Die Schüler können bequem von zu Hause aus lernen und so Geld und Zeit sparen, bevor sie tatsächlich in ein anderes Land ziehen.

Die virtuellen Englischkurse von ILAC KISS stehen Schülern auf der ganzen Welt offen und sind auf jedes Niveau und jede Zeitzone zugeschnitten. Das Programm ist von Languages Canada anerkannt und die Klassen mit 16 bis 20 Schülern werden von akkreditierten Englischlehrern unterrichtet, die in Toronto und Vancouver leben. Universitäten und Hochschulen in Kanada arbeiten eng mit ILAC zusammen, weil die Qualität und Vielfalt der Schüler, die sie hervorbringen, sehr hoch ist.

„Die TRU hat den akademischen Erfolg von Studierenden von Pathway-Schulen gemessen und der Notendurchschnitt der ILAC-Schüler war der höchste unter allen Pathway-Sprachschulen der TRU", so ZiPing Feng, Direktor für Internationales Marketing an der Thompson Rivers University, einer der ersten Pathway-Partner von ILAC in Kanada. „Tatsächlich schnitten sie besser ab als unsere allgemeine internationale Schülerschaft."

ILAC KISS unterrichtet Schüler aus über 90 Ländern und unterstützt sie bei jedem Schritt ihres Übergangs zu Hochschulen und Universitäten. Ein Team von mehr als 20 ILAC-Pathway-Spezialisten arbeitet eng mit Schülern, Vertretern und Institutionen zusammen, um akademische und berufliche Beratung anzubieten, Studienpläne zu entwickeln und bedingte Annahmeschreiben zu erhalten. Das ganze Jahr über veranstaltet ILAC das Canada Partnerships Forum (CPF), ein weltweites Vertretertraining mit Pathway-Partnern zur Förderung einzelner Institutionen und Programme.

„Das SAIT freut sich sehr über die wunderbare Zusammenarbeit mit ILAC", sagt Karen Cheung, Leiterin der Abteilung für internationale Rekrutierung am Southern Alberta Institute of Technology. „Die Qualität ihrer englischsprachigen Programme und damit auch die Qualität ihrer internationalen Absolventen entspricht den Anforderungen und Bedürfnissen unserer akademischen Programme."

In den nächsten Monaten wird ILAC bei den folgenden Veranstaltungen mit potenziellen neuen Partnern zusammentreffen:

OCSC Expo Bangkok, 21. bis 22. Oktober

The Pie Live North America, 14. bis 15. November

ICEF Miami, 13. bis 14. Dezember

ICEF Berlin, 3. bis 7. November

