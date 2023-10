(Tippfehler in Überschrift und erstem Satz berichtigt)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum offiziellen Wahlkampfhöhepunkt der FDP vor der Landtagswahl in Hessen hat Parteichef Christian Lindner dem hessischen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) vorgeworfen, im Wahlkampf zu sehr nach Berlin zu blicken. Rhein arbeite sich an der Ampel im Bund ab, "die aber in Hessen in Wahrheit gar keine koalitionspolitische Option ist, schon alleine wegen der Zahlen nicht", sagte Lindner am Donnerstag in Frankfurt.

"Das Schattenboxen gegen Berlin löst kein einziges landespolitisches Problem", sagte Lindner. "Ein amtierender Ministerpräsident, der einen Wahlkampf als Schattenboxer führt und nicht über sein Land spricht, beleidigt den Intellekt der Wählerinnen und Wählern. Und er ruft geradezu danach, von Liberalen angetrieben zu werden."