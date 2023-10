SMA Solar nach der Prognose-Überraschung: Darum bleiben Analysten skeptisch!

Aktionäre von SMA Solar durften sich am Donnerstag über ein dickes Kursplus von über sieben Prozent freuen. Der Hersteller von Wechselrichtern profitiert weiter vom Boom bei Solaranlagen und konnte dank starker Geschäfte seinen Ausblick für das Gesamtjahr anheben. So weit, so erfreulich.

In einer neuen Analystennotiz warnt Jefferies-Analyst Constantin Hesse hingegen vor zu viel Euphorie. Trotz eines erfreulichen dritten Quartals und eines robusten Profitabilitätszuwachses im Großmaßstabsegment könnte das Ordermomentum enttäuschen, meint der Analyst. Experten sehen weiterhin große Inventarbestände bei den Kunden von SMA Solar, und die Nachfrage von Privathaushalten schwäche sich bereits ab. "Wir bleiben vorsichtig. Halten.", lautet das Anlageurteil von Jefferies, die das Kursziel von 85 Euro auf 68 Euro senken. Das Aufwärtspotenzial ist nach dem Kurssprung von gestern damit begrenzt (aktueller Kurs: 60 Euro).