BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern liegt die CSU laut dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" weiter deutlich in Führung. Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder legt in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen bei der "Sonntagsfrage" im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt zu und landet bei 37 Prozent. Damit käme sie in etwa auf das Ergebnis der Landtagswahl von 2018 (37,2 Prozent).

