ZERO LATENCY BRINGT OUTBREAK AUF DEN MARKT, DAS SPANNENDSTE UND FORTSCHRITTLICHSTE FREE-ROAM-VR-ZOMBIE-ABENTEUER ALLER ZEITEN

Outbreak ist ein spannendes Zombie-Shooter-Abenteuer von wahrhaft gigantischem Ausmaß, bei dem sich die Spieler durch Horden von Untoten kämpfen, ums Überleben kämpfen und gegen die Zeit antreten müssen, um die Menschheit zu retten - mit einem epischen Bosskampf-Finale, wie man es in VR noch nie gesehen hat. Mit ultra-realistischen Zombies, die aus Motion-Capture-Aufnahmen von Live-Schauspielern entwickelt wurden, und unvergesslichen, actiongeladenen Gameplay-Momenten für bis zu 8 Spieler in den größten VR-Gameplay-Arenen, die Sie je gesehen haben, können Sie eine Welt von über 2.000 Quadratmetern erkunden.

„Outbreak ist unser bisher epischstes Abenteuer und wir können es kaum erwarten, dass jeder dieses furchterregende, aufregende Spiel durchspielt, das sich von allen anderen auf dem Markt unterscheidet", sagte Tim Ruse, CEO von Zero Latency. „Unser engagiertes Entwicklungsteam hat hart daran gearbeitet, Outbreak zum bestmöglichen und spannendsten Erlebnis zu machen. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus über 3 Millionen gespielten Spielen in 7 Erlebniswelten wissen wir genau, was ein großartiges immersives Abenteuer ausmacht, das den Spagat zwischen Angst und Nervenkitzel meistert. Wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben und haben das Gefühl, dass dieses Spiel die Leute wirklich von den Socken hauen wird."

In der Geschichte von Outbreak begeben Sie sich auf eine adrenalingeladene Reise, bei der Ihr Team von Soldaten gegen die Zeit antreten muss, um ein Heilmittel für den Zombie-Virus zu finden. Wenn in das Gebäude eingebrochen und das Heilmittel gestohlen wurde, müssen Sie sich über tückische Dächer bewegen und epische Kämpfe mit Untoten austragen. Stellen Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Teamarbeit und Ihre Entschlossenheit auf die Probe, denn das Schicksal der Welt liegt in Ihren Händen!

Outbreak ist ab sofort an jedem der über 80 Zero Latency-Standorte auf der ganzen Welt erhältlich. Die Spieler erhalten nach dem Spiel ein personalisiertes Video ihrer Outbreak-Erfahrung.

Um einen Zero Latency-Standort zu finden oder ein Ticket zu buchen, besuchen Sie https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

Weitere Informationen über Zero Latency finden Sie auf https://zerolatencyvr.com/.

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY:

Zero Latency ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der immersiven Unterhaltung und arbeitet an hochmodernen VR- und ortsbezogenen Erlebnissen. Mit über 80 Standorten in über 27 Ländern ist Zero Latency das größte Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt. Seit der Eröffnung des weltweit ersten Free-Roam-VR-Spielorts im Jahr 2015 hat Zero Latency mehr als 3 Millionen Spieler weltweit begeistert.

Vor acht Jahren stellte Zero Latency der Welt die Free-Roam-Virtual-Reality vor - eine neue Form der immersiven Unterhaltung, die es uns ermöglichte, atemberaubende Welten ohne Drähte, Kabel oder andere Einschränkungen zu erkunden.

