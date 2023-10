ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Long Covid und schlechten Daten:

"Natürlich gibt es Long Covid. Aber eine genaue Definition fehlt, von 200 Symptomen ist die Rede, es ist unübersichtlich. Ruhiges Analysieren täte da Not. Immer wieder schlagzeilenträchtig den Teufel an die Wand zu malen, ist für Lauterbach zwar ein in der Pandemie gründlich eingeübtes Vorgehen, konterkariert allerdings auch das, was der Bundesgesundheitsminister mit zwei geplanten Digitalgesetzen und der Gründung eines neuen Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin eigentlich erreichen will: aus dem Digitalisierungs- und Datenentwicklungsland endlich ein Deutschland machen, das belastbare Zahlen, belastbare Fakten hat."/zz/DP/he