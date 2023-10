DSP International UK Limited ernennt Vaishak Swamy zum Unternehmensleiter von Europa sowie Nord- und Südamerika

MUMBAI, Indien, 5. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- DSP International UK Limited gab die Ernennung von Vaishak Swamy zum Managing Director & Head of Europe and Americas bekannt. In seiner neuen Position wird Vaishak für den Ausbau des DSP-Geschäfts in Europa und Nord- und Südamerika verantwortlich sein und die Beziehungen von DSP zu bestehenden internationalen Investoren stärken.

Vaishak verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Investment-Management-Branche und kann auf eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Beschaffung langfristiger Vermögenswerte von globalen Investoren verweisen. In seiner früheren Funktion als Chief Executive Officer von Kotak Mahindra (UK) Limited war er eine treibende Kraft für das internationale Geschäft und war ein zielgerichteter Befürworter der ESG-Bemühungen des Unternehmens. Zuvor war er bei der ICICI Bank in Indien und im Vereinigten Königreich tätig.