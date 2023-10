DIE WORLD BOWLING LEAGUE KÜNDIGT MARKANTE PLÄNE FÜR DEN SPORT AN

Bowling soll zu einer attraktiven kommerziellen Aktivität umgestaltet werden. Adi K Mishra, Gründer und Geschäftsführer von League Sports Co, erklärt, warum das Projekt für die Zukunft des Sports als Ganzes so wichtig ist

Mit einer Mischung aus prominenten Stars, atemberaubenden Wettkampfstätten und einem Schwerpunkt auf digitalem Engagement hat League Sports Co (LSC) das Rezept, um den beliebten Zeitvertreib Bowling in einen globalen Riesenerfolg zu verwandeln.

League Sports Co - früher unter dem Namen XTZ Esports Tech bekannt - gab im vergangenen Jahr bekannt, dass es eine Vereinbarung mit dem internationalen Bowlingverband getroffen hat, die eine Laufzeit von bis zu 20 Jahren haben wird, um Innovation, Wachstum und Investitionen in den Sport zu fördern.

In erster Linie geht es dabei um die Einführung der World Bowling League (WBL) im Jahr 2024, die durch die Veranstaltungskalender der WBL Pro Tour und der WBL Global die Attraktivität des Bowlingsports für Fans sowie Wettkämpferinnen und Wettkämpfer gleichermaßen, aber auch für Fernsehsender, Sponsoren, Agenturen und Buchmacher neu definieren soll.

Für den Gründer und Geschäftsführer der LSC, Adi K. Mishra, ist es eine einmalige Gelegenheit, eine vereinheitlichende und ansprechende Struktur in einen Sport einzuführen, der bereits von Sportlerinnen und Sportlern im professionellen, semiprofessionellen und Breitensportbereich profitiert.

Die World Bowling League zielt darauf ab, die bestehende Basis zu erweitern und ein Massenpublikum durch eine Pro Tour und ein „erstklassiges, aufstrebendes Produkt" zu erobern, dessen Kernstück die Innovation ist - von den ehrgeizigen Wettkampfstätten bis hin zum Bahndesign, den Kugeln und der Punktezählung, sagt Mishra. „Bei League Sports Co haben wir in den letzten 18 Monaten aktiv Zeit und Kapital investiert, um dringend benötigte Veränderungen und Neuerungen in allen Bereichen des Sports herbeizuführen", fügt er hinzu.