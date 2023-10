Ende der Leidenszeit in Sicht?

BASF befindet sich weiterhin im Würgegriff der Korrektur. Der Aktie gelingt es bislang ganz einfach nicht, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Der Chart mahnt nach dem Verlust einer weiteren wichtigen Unterstützung zudem zur Vorsicht…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu BASF hieß es am 22.09. „[…] Mittlerweile hat sich ein veritabler Abwärtstrendkanal (grün dargestellt) etabliert, der die Aktie limitiert. In den letzten Handelstagen gingen mit den 45 Euro und 44 Euro zwei wichtige Unterstützungen verloren. Der Verlust der 43 Euro droht nun ebenfalls. Kurzum. Mit Blick auf die Vehemenz des Rücksetzers ist mit weiteren Abgaben in Richtung 42 Euro zu rechnen. Ein Unterschreiten des markanten Juni-Tiefs würde die Karten auf der Unterseite noch einmal neu mischen und den Kursbereich um 40 Euro als mögliches Bewegungsziel aktivieren. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es eines nachhaltigen Ausbruchs über die 45 Euro.“

Der obere Chart verdeutlicht die prekäre Lage, in der sich die Aktie aus charttechnischer Sicht befindet. Der Abwärtstrendkanal (grün dargestellt) ist weiterhin intakt. Nach dem Verlust der wichtigen Horizontalunterstützung von 43 Euro testet die BASF-Aktie nun die Unterseite des Trendkanals auf Belastbarkeit.

Ein Ausbruch über die Unterseite des Trendkanals würde eine Trendbeschleunigung bedeuten und die bereits zuletzt thematisierten 40 Euro als mögliches Bewegungsziel auf die Agenda setzen. Besondere Brisanz ergibt sich zudem aus dem Umstand, dass in diesem Fall auch die eminent wichtige Horizontalunterstützung um 42 Euro (markanten Juni-Tief) passé wäre. Aktuell notierte BASF bereits leicht darunter.

Kurzum. Aufgrund der überverkauften Lage wäre BASF eigentlich reif für etwaige Gegenbewegungen auf der Oberseite, doch entsprechendes Aufwärtsmomentum wollte sich bislang nicht einstellen. Ein Rücksetzer unter die 40 Euro würde hingegen ein weiteres Verkaufssignal auslösen und den Bereich des markanten Tiefs aus dem September 2022 in den Fokus rücken. Dieses wurde damals um 38 Euro markiert.