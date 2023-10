FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer schwachen Börsenwoche dürfte der Dax am Freitag zunächst zulegen. Vor dem am Nachmittag erwarteten Arbeitsmarktbericht aus den USA signalisierte der X-Dax eine Stunde vor dem Auftakt ein Plus von 0,2 Prozent auf 15 102,69 Punkte. Damit dürfte das Wochenminus von bislang zwei Prozent wieder einen Tick kleiner werden. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls ein solider Start erwartet.

Zwischenzeitlich war der Dax mit 14 948 Punkten zur Wochenmitte auf ein Tief seit März gefallen. Seither zeigt er sich zwar ohne klaren Erholungsansatz, aber zumindest stabilisiert. Auch an der Wall Street tat sich am Vorabend per saldo wenig. Gespannt wird zum Wochenausklang auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht gewartet, nachdem am Mittwoch überraschend schwache Jobdaten des privaten Dienstleisters ADP die Zinsangst etwas gedämpft hatten.