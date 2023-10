Ob die US-Daten die erhofften Erkenntnisse bringen, ist aber keineswegs eine ausgemachte Sache. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets warnt vor Enttäuschungen: "Bis Juli dieses Jahres wurden die offiziellen Arbeitsmarktdaten in jedem Monat nachträglich abwärts revidiert." Dieses Zahlenspiel sei einmalig in der Geschichte und habe sich als sehr entmutigend für Anleger herausgestellt.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Freitag verhalten entwickelt. Abgesehen von den Kursgewinnen in Hongkong hielten sich die Veränderungen vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag in engen Grenzen. Auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik im Minus.

