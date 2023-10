DAX pendelt um 15.100 Punkte

Der DAX könnte aber mit dem Verlaufstief bei 14.944 Punkten vom Mittwoch das erste Korrekturtief der laufenden Abwärtsbewegung gesehen haben, bevor dann die übliche Erholung Anfang Oktober startet. Das zweite Verlaufstief sollte dann Ende Oktober erreicht werden, mit einer möglichen Jahresendrally in der Folge. Bei einem weiteren Hochlauf wäre die erste Anlaufmarke bei 15.200 Punkten zu sehen. Dort verläuft aktuell auch der 10er-EMA, der als übliche Anlaufmarke einer normalen Erholung dient.

Am heutigen Freitag stehen vor allem die US-Arbeitsmarktdaten am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr im Fokus. In der Folge der Daten könnte es sehr volatil an den Aktienmärkten werden.